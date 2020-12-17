  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:07
136
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Мужчина с пистолетом вынес из банка на Белы Куна 450 тыс. рублей

0 0

После этого он направился в неизвестном направлении.

Мужчина ограбил банк и вынес из него 450 тыс. рублей. Он угрожал сотруднику пистолетом. Piter.TV получил видео с происшествия.

Это произошло днем 17-го декабря на улице Белы Куна, 6/1. Неизвестный в куртке синего цвета и капюшоне приставил к кассе предмет, похожий на пистолет. После этого женщине пришлось отдать ему деньги из кассы. Спустя 5 минут сотрудники нажали тревожную кнопку.

Злоумышленник направился в неизвестном направлении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что напавшего на продавца салона сотовой связи на Туристской задержали. 

Фото: Piter.TV

Теги: банк, деньги, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии