Мужчина с пистолетом вынес из банка на Белы Куна 450 тыс. рублей

После этого он направился в неизвестном направлении.

Мужчина ограбил банк и вынес из него 450 тыс. рублей. Он угрожал сотруднику пистолетом. Piter.TV получил видео с происшествия.

Это произошло днем 17-го декабря на улице Белы Куна, 6/1. Неизвестный в куртке синего цвета и капюшоне приставил к кассе предмет, похожий на пистолет. После этого женщине пришлось отдать ему деньги из кассы. Спустя 5 минут сотрудники нажали тревожную кнопку.

Злоумышленник направился в неизвестном направлении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что напавшего на продавца салона сотовой связи на Туристской задержали.

Фото: Piter.TV