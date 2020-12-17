Напавшего на продавца салона сотовой связи на Туристской задержали

Подозреваемым оказался автослесарь.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи в Приморском районе. Мужчина угрожал продавцу-консультанту предметом, похожим на нож, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение в полицию о нападении поступило вечером 15-го декабря. Сотрудник салона сотовой связи на Туристской сообщила о том, что неизвестный угрожал ей и отобрал мобильный телефон. Сумму ущерба составила 18,3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". На следующий день, 16 декабря, полицейские задержали на улице Оптиков подозреваемого гражданина. Им является 46-летний автослесарь. Похищенное изъяли, и мужчину задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что липовая колдунья сняла с пенсионерки порчу за 200 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО