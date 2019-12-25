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Мужчина с пистолетом нападал на прохожих в Пушкине
Сегодня, 9:45
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Мужчина с пистолетом нападал на прохожих в Пушкине

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Подозреваемого задержали.

Мужчина избил, а затем угрожал пистолетом 34-летней женщине в Пушкине. Подозреваемого задержали в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о том, что неизвестный нападает с пистолетом на прохожих поступило на номер "112" в 22 часа 6-го июля. Это произошло у дома №20 по улице Генерала Хазова. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого ― мужчину 47-ми лет. Он избил женщину, а затем угрожал ей физической расправой, демонстрируя предмет, похожий на пистолет. 

Злоумышленника доставили в ОМВД и изъяли травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что малознакомый Арсений избил и изнасиловал девушку на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: нападение, пистолет, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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