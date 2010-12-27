Громила с ножом ограбил микрофинансовую организацию в Петербурге

Преступник унес с собой почти 20 тысяч рублей.

Днем 4 марта в Кировском районе Петербурга произошло ограбление микрофинансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Около 16:45 в офис на проспекте Ветеранов зашел незнакомец и, угрожая ножом 21-летнему менеджеру, похитил конверт с выручкой. Забрав деньги, грабитель скрылся с места происшествия. Ущерб составил 19 250 рублей.

Потерпевший смог описать нападающего. Незнакомец был одет в одежду черного цвета и имел рост не менее 190 см.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Грабителя ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину за кражу коллекции из 3500 машинок.

Фото: Piter.TV