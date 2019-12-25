Мужчина с инвалидностью изнасиловал 10-летнюю соседку в Адмиралтейском районе

Случай произошел в мае этого года.

Инвалид 2-й группы изнасиловал несовершеннолетнюю соседку по коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Вчера, 13 апреля, в полицию обратилась женщина 1987-го года рождения. Она заявила о том, что в мае 2020-го года сосед по коммунальной квартире 1956-го года рождения, находясь на лестничной площадке, изнасиловал ее 10-летнюю дочь. Это произошло в доме №37 на Можайсков улице.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого и доставили в УМВД РФ по Адмиралтейскому району. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кассир попытался изнасиловать гражданку Белоруссии в парадной на 12-й Красноармейской.

Фото: Piter.TV