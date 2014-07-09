Петербуржец разгуливал с пистолетом во дворе дома на проспекте Авиаконструкторов

Инцидент произошел 2 сентября у дома №3.

Местные жители заметили петербуржца, разгуливающего с пистолетом во дворе дома на проспекте Авиаконструкторов. Об этом очевидец рассказал в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером 2 сентября у дома №3 на проспекте Авиаконструкторов. Как заявил автор, мужчина решил таким образом выразить свое недовольство шумом из-за проводимых монтажных работ во дворе. Также очевидцы вызвали полицию.

При получении лицензии ему должны были объяснить сотрудники Росгвардии, что применение травматического оружия очень ограничено по закону. Если тебя даже будут лупить ногами 10 человек, при применении оружия сядешь ты, а не они. пользователь в комментариях

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