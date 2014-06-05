Мужчина разбрасывал орехи в военкомате на проспекте Стачек

Как выяснилось, гражданин находится под административным надзором. Мотивы его странного поведения не сообщаются.

Мужчина мешал работе отдела военного комиссариата на проспекте Стачек. Он шумно вел себя и разбрасывал орехи, в итоге хулигана задержали. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 12-м часу 12 июля. Росгвардейцы получили сигнал о том, что в административном здании находится мужчина, который нарушает общественный порядок. 42-летнего гражданина отвезли в отдел полиции №31 для выяснения обстоятельств.

При проверке выяснилось, что задержанный был ранее судим за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а в настоящее время находится под административным надзором.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО