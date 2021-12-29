Мужчина принес гранату в бар на Луначарского

В баре Петербурга задержали мужчину, который пришел в питейное заведение с гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел рано утром 30 января. По информации ведомства, в один из баров, расположенных на проспекте Луначарского, попытался войти 21-летний гражданин, у которого при себе был предмет, похожий на гранату.
Мужчина заявил, что граната неопасная и в их присутствии выкрутил запал. Тем не менее на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
из сообщения ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
Правоохранители изъяли гранату, а ее обладателя доставили в отдел полиции. Специалисты подтвердили, что боевой припас является учебным и не представляет опасности. В настоящее время устанавливаются обстоятельств происшествия.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
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