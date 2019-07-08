Мужчина представился сотрудником полиции в химчистке в Павловске и забрал все деньги из кассы

Он сообщил, что нужно будет проверить купюры на подлинность.

Жительница Павловска сообщила о том, что в местную химчистку пришел мужчина, который представился сотрудником полиции,а затем заставил работницу отдать ему все деньги из кассы обманным путем. Об этом она рассказала в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам автора записи, 7-го июля в химчистку по адресу город Павловск, Березовая улица, 16 пришел мужчина. Он предъявил удостоверение сотрудника полиции, которое, видимо, было поддельным. Он сообщил, что с химчистки поступает много фальшивых купюр, и поэтому полиции необходимо их проверить. Неизвестный попросил убрать деньги в коробку, так как приедут эксперты и будут осматривать купюры. Коробку он заклеил скотчем. Автор считает, что перед этим он успел переложить деньги в свой рукав. Далее мужчина сказал работнице ожидать экспертов, а сам ушел. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Встреча сотрудницы химчистки и "полицейского" попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished