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Мужчина представился сотрудником полиции в химчистке в Павловске и забрал все деньги из кассы

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Он сообщил, что нужно будет проверить купюры на подлинность.

Жительница Павловска сообщила о том, что в местную химчистку пришел мужчина, который представился сотрудником полиции,а затем заставил работницу отдать ему все деньги из кассы обманным путем. Об этом она рассказала в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

По словам автора записи, 7-го июля в химчистку по адресу город Павловск, Березовая улица, 16 пришел мужчина. Он предъявил удостоверение сотрудника полиции, которое, видимо, было поддельным. Он сообщил, что с химчистки поступает много фальшивых купюр, и поэтому полиции необходимо их проверить. Неизвестный попросил убрать деньги в коробку, так как приедут эксперты и будут осматривать купюры. Коробку он заклеил скотчем. Автор считает, что перед этим он успел переложить деньги в свой рукав. Далее  мужчина сказал работнице ожидать экспертов, а сам ушел. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. 

Встреча сотрудницы химчистки и "полицейского" попала на камеры видеонаблюдения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за месяц в Петербурге нашли 525 нарушений жилищного законодательства

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: павловск, полиция, фальшивые купюры, химчистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Ильинский Антон
Сегодня 14:13

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