В Ленобласти на мужчину набросилась соседская собака

Пострадавший получил перелом руки и укушенную рану.

Во вторник, 7 декабря, за помощью к медикам обратился мужчина, на которого напала соседская собака. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов пострадавшего, животное покусало его на Солнечной улице в СНТ "Заозерное-3". У мужчины диагностировали закрытый перелом правого предплечья и укушенную рану правого предплечья и кисти. От госпитализации он отказался и в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее водитель решил выгулять собаку из окна машины в Петербурге.

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