Водитель решил выгулять собаку из окна машины в Петербурге

Пользователи интернета неоднозначно восприняли увиденное.

Утром 30 ноября петербургские автомобилисты стали свидетелями необычной картины. В сети появилось видео, на котором водитель выгуливает собаку из окна машины.

На кадрах запечатлено, как белый Renault Logan медленно едет по заснеженной дороге, а рядом с машиной на поводке бежит пес, предположительно, породы питбуль.

Пользователи интернета неоднозначно восприняли увиденное. Одни раскритиковали поступок хозяина животного, другие вступились за него.

"Это урод, а не водитель", - написал один из комментаторов. "Недохозяин", - отметил другой. "Не так быстро он едет. Поводок не натянут, собака не волочится. Просто немного не то место выбрал. А в такую погоду не побегаешь за таким сгустком энергии", - прокомментировала поступок петербурженка.

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