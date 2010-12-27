Мужчина получил год колонии строгого режима за хранение наркотиков

В Красногвардейском районе был задержан мужчина в состоянии наркотического опьянения.

Сегодня, 14 марта, прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого Андрея Антонова по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Судом было установлено, что Антонов в своей квартире на улице Осипенко хранил для личного употребления без цели сбыта – героин (диацетилморфин) "в виде порошка в значительном размере вплоть до проведения правоохранительными органами обыска по поступившей оперативной информации", - гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Подсудимый в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Он признал вину в совершении преступления.