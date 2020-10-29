  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга душил сожительницу и угрожал ей убийством
Сегодня, 10:50
54
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга душил сожительницу и угрожал ей убийством

0 0

Женщина испугалась за свою жизнь и здоровье и обратилась в полицию.

Петербурженка просит привлечь к уголовной ответственности своего 43-летнего сожителя. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявительницы, 22 ноября около 20 часов в квартире на Искровском проспекте мужчина пытался задушить ее, схватившись двумя руками за шею. При этом он высказывал угрозы в адрес потерпевшей. А именно говорил: "Я тебя сейчас убью".

Женщина испугалась за свою жизнь и здоровье и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти жестоко избил соседа по коммуналке.

Фото: pixabay.com

Теги: пытался задушить, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии