Мужчина остался в живых после падения из девятиэтажки на Дыбенко

Мужчина свалился на ветки деревьев, поэтому удар был не таким жестким. Однако сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В субботу, 12 июня, в Невском районе с девятого этажа на землю упал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло примерно в шесть вечера на улице Дыбенко. Сосед пострадавшего выгуливал собаку у дома и услышал треск веток и громкий удар о землю. Он подбежал к месту непонятного звука и увидел лежащего на асфальте человека. На место события оперативно приехала карета скорой помощи. Мужчину забрали в больницу. У 34-летнего пациента диагностировали кататравму, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травмы груди и живота, переломы, кому и травматический шок.

Как считают врачи, от гибели мужчину спасли ветки деревьев, которые смягчили удар.

Проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске 4-летняя девочка попала в больницу с тупой травмой живота после падения из окна. Родители ребенка вышли из комнаты и оставили дочь без присмотра.

Фото: pixabay