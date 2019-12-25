Мужчина остался в живых после падения из девятиэтажки на Дыбенко

В субботу, 12 июня, в Невском районе с девятого этажа на землю упал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье произошло примерно в шесть вечера на улице Дыбенко. Сосед пострадавшего выгуливал собаку у дома и услышал треск веток и громкий удар о землю. Он подбежал к месту непонятного звука и увидел лежащего на асфальте человека. На место события оперативно приехала карета скорой помощи. Мужчину забрали в больницу. У 34-летнего пациента диагностировали кататравму, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травмы груди и живота, переломы, кому и травматический шок.
Как считают врачи, от гибели мужчину спасли ветки деревьев, которые смягчили удар.
Проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске 4-летняя девочка попала в больницу с тупой травмой живота после падения из окна. Родители ребенка вышли из комнаты и оставили дочь без присмотра.
Фото: pixabay
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