Мужчина обиделся на подругу сожительницы и повредил ее автомобиль на проспекте Косыгина

Два уголовных дела направлены в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Житель Ленобласти обиделся на подругу сожительницы и повредил её автомобиль. Теперь его ожидает суд, рассказала прокуратура Красногвардейского района Петербурга.

По версии следствия, 29 марта 2024 года 40-летний обвиняемый, находясь возле подъезда д. 27, корп. 1 по пр. Косыгина, бросил камень в стекло багажника автомобиля Chery Tiggo 4 Pro. Собственник транспортного средства оценил ущерб в 13 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит лучшей подруге сожительницы, с которой фигурант уголовного дела находился в ссоре. Обвиняемый пояснил, что хотел помириться с девушкой, а подруга не пускала его в квартиру к ней, он затаил обиду за это. Когда вышел на улицу, увидел автомобиль подруги возлюбленной, поднял с земли камень и кинул в стекло автомобиля.

Он же, являясь лицом, в отношении которого судом в 2022 году установлен административный надзор в виде обязательной явки один раз в месяц в органы внутренних дел, в период с марта по июль 2024 года покинул место жительства, на регистрацию не пребывал, о перемене места жительства не сообщил.

Два уголовных дела направлены в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv