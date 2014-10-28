Мужчина нанес сопернику около 16 ударов ножом на почве ревности под Тосно

Полученные ранения оказались смертельными, и потерпевший скончался на месте.

Вечером в пятницу, 2 августа, в полицию Тосненского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома 7 по Ульяновскому шоссе в поселке Ульяновка обнаружен мужчина в крови. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские оперативно прибыли на место и выяснили, что 33-летний безработный местный житель в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес не менее 16 ударов ножом 41-летнему мужчине.

Полученные ранения оказались смертельными, и потерпевший скончался на месте. Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Материалы дела были переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на Кораблестроителей

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)