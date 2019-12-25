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Мужчина на самокате врезался в самосвал во Всеволожском районе Ленобласти
Сегодня, 13:38
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Мужчина на самокате врезался в самосвал во Всеволожском районе Ленобласти

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В ДТП с "КамАЗом" и электросамокатом в Новосаратовке никто не пострадал.

27 июля на трассе 41К-078 Санкт-Петербург - Завод имени Свердлова - Всеволожск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух максимально несопоставимых по габаритам и мощности транспортных средств: грузового самосвала "КамАЗ" и электросамоката. 

По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил самокатчика, не восприняв его в качестве участника дорожного движения, а самокатчик не успел объехать неожиданное препятствие на пути. Фотографии инцидента попали в паблик "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте, и вызвали привычную дискуссию на тему - кто они, эти самокатчики, и где им полагается ездить. 

Авария обошлась без травм и последствий, если не считать вызванные ею затруднения с движением на трассе, и потому стала, помимо прочего, и поводом для шуток. 

Накануне мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: авария на дороге, дтп и чп, самокат против камаза, самокатчики ленобласти, электросамокат
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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