Мужчина на самокате врезался в самосвал во Всеволожском районе Ленобласти

В ДТП с "КамАЗом" и электросамокатом в Новосаратовке никто не пострадал.

27 июля на трассе 41К-078 Санкт-Петербург - Завод имени Свердлова - Всеволожск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух максимально несопоставимых по габаритам и мощности транспортных средств: грузового самосвала "КамАЗ" и электросамоката.

По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил самокатчика, не восприняв его в качестве участника дорожного движения, а самокатчик не успел объехать неожиданное препятствие на пути. Фотографии инцидента попали в паблик "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте, и вызвали привычную дискуссию на тему - кто они, эти самокатчики, и где им полагается ездить.

Авария обошлась без травм и последствий, если не считать вызванные ею затруднения с движением на трассе, и потому стала, помимо прочего, и поводом для шуток.

Накануне мотоциклист погиб, врезавшись в ограждение.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург