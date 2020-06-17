Мужчина на самокате сбил 11-летнего ребенка в Петроградском районе Петербурга

Несовершеннолетнего петербуржца госпитализировали.

В Петроградском районе Петербурга мужчина на электросамокате сбил 11-летнего мальчика. Несовершеннолетнего петербуржца госпитализировали. Самокатчика доставили в отдел полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 11 мая отец пострадавшего рассказал, что сына сбил 25-летний самокатчик у дома 88 по Большому проспекту Петроградской стороны. Сейчас детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что еще три кикшеринга приняли правила работы проката электросамокатов в Петербурге. В Петербурге определили зоны, в которых запрещено ездить, а также места, где нельзя парковать электросамокаты.

Фото: Piter.tv

