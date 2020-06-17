  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина на самокате сбил 11-летнего ребенка в Петроградском районе Петербурга
Сегодня, 21:52
152
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина на самокате сбил 11-летнего ребенка в Петроградском районе Петербурга

0 0

Несовершеннолетнего петербуржца госпитализировали.

В Петроградском районе Петербурга мужчина на электросамокате сбил 11-летнего мальчика. Несовершеннолетнего петербуржца госпитализировали. Самокатчика доставили в отдел полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 11 мая отец пострадавшего рассказал, что сына сбил 25-летний самокатчик у дома 88 по Большому проспекту Петроградской стороны. Сейчас детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что еще три кикшеринга приняли правила работы проката электросамокатов в Петербурге. В Петербурге определили зоны, в которых запрещено ездить, а также места, где нельзя парковать электросамокаты.

Фото: Piter.tv
 

Теги: авария, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии