Еще три кикшеринга приняли правила работы проката электросамокатов в Петербурге

В Петербурге определили зоны, в которых запрещено ездить, а также места, где нельзя парковать электросамокаты.

Еще три кикшеринговые компании приняли правила работы комитета по транспорту Петербурге. К Соглашению присоединились "Яндекс Go", "По пути" и "Mangoo".

Средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы исправной тормозной системой, звуковым сигналом, передней фарой и светоотражателями. Кроме того, у электросамоката должна быть различимая нумерация и ограничитель скорости.

Средства индивидуальной мобильности нельзя оставлять ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, вестибюлей метро, а также на газонах, зеленых насаждениях и других местах, где они могут помешать движению пешеходов и транспортных средств.

В некоторых зонах движение будет запрещено, например, на Дворцовой площади, Исаакиевской площади, Сенатской площадях, Невском проспекте, Малой Морской и Большой Конюшенной улицах. Где-то скорость движения составит не более 15 км/ч - на площади Восстания, Садовой, улице Пестеля, Итальянской и других. Обычная скорость движения составляет не более 20 км/ч.

Ранее документ подписали компании "Whoosh", "Urent", "Buzyfly" и "MOLNIA".

Петербургский художник изобразил нашествие электросамокатов.

Фото: предоставлено пресс-службой Яндекс Go