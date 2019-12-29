Мужчина лишился айфона после короткого знакомства у клуба на улице Зодчего Росси

Сумма ущерба составляет 50 000 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 февраля в полицию обратился мужчина с заявлением о краже телефона.

По его словам, 28 февраля около клуба на улице Зодчего Росси к нему подошёл мужчина и попытался завязать разговор. После нескольких вопросов он пожал руку потерпевшему и приобнял его, после чего ушел.

Мужчина сразу же обнаружил пропажу телефона и побежал за вором, но не успел догнать его.

Сумма ущерба составляет 50 000 тысяч рублей.

Полиция разыскивает преступника.

Ранее мы сообщили, что мужчина решил порадовать себя на 23 февраля, украв айфон в магазине.

Фото: Pixabay