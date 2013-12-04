Хулиган кинул бутылку в автобус на остановке "улица Белградская"

Мужчина кинул бутылкой в автобус. Петербуржец вину признал и раскаялся.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, а августе этого года стоял на остановке "улица Белградская" и кинул бутылку в стекло автобуса №239. Стекло было разбито, пассажиры не пострадали. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал, пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, был зол, поскольку водитель автобуса, подъехав к остановке, долго не открывал двери.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверит инцидент с горящим автобусом на Маршала Жукова.

Фото: Piter.TV