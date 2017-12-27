Полиция задержала преступника, избившего персонал магазина на Дыбенко

В Невском районе поймали хулигана-драчуна, напавшего на сотрудника магазина.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который избил сотрудника магазина В Невском районе. Нападение на администратора заведения произошло около полудня 23 января.

Представители пресс-службы ГУ Росгвардии сообщают, что наряд выехал по адресу улица Дыбенко,42. Там сотрудники ведомства обнаружили 45-летнего мужчину, который с кулаками налетел на 24-летнего пострадавшего. В результате молодой человек получил травмы головы и живота.

В настоящее время решается вопрос относительно возбуждение уголовного дела. Подозреваемый находится в 23 отделении правоохранительных органов.