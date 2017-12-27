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Полиция задержала преступника, избившего персонал магазина на Дыбенко
Вчера, 17:02
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lesjasap
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Полиция задержала преступника, избившего персонал магазина на Дыбенко

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В Невском районе поймали хулигана-драчуна, напавшего на сотрудника магазина.

Полиция Петербурга задержала мужчину, который избил сотрудника магазина В Невском районе. Нападение на администратора заведения произошло около полудня 23 января. 
 
Представители пресс-службы ГУ Росгвардии сообщают, что наряд выехал по адресу улица Дыбенко,42. Там сотрудники ведомства обнаружили 45-летнего мужчину, который с кулаками налетел на 24-летнего пострадавшего. В результате молодой человек получил травмы головы и живота.
 
В настоящее время решается вопрос относительно возбуждение уголовного дела. Подозреваемый находится в 23 отделении правоохранительных органов. 
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Теги: задержание , избиение , магазин , нападение , невский район , полиция , улица дыбенко
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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