Мужчина из психушки изнасиловал 71-летнюю пенсионерку в Новой Ладоге

В Новой Ладоге малознакомый мужчина надругался над пожилой местной жительницей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 14 июля в местную полицию обратилась 71-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в ее квартире над ней надругался малознакомый по имени Василий. Насильника удалось задержать по горячим следам. Задержанным оказался 54-летнй петербуржец. Он в 2017 году был задержан за избиение человека до смерти. По решению суда мужчина был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Из квартиры изъяты и приобщены к уголовному делу два бутылки от алкоголя и окурки.
Юноша пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу на "вписке" в Шушарах.
Фото: Piter.TV
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