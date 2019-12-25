Мужчина из психушки изнасиловал 71-летнюю пенсионерку в Новой Ладоге

В 2017 году мужчина убил человека.

В Новой Ладоге малознакомый мужчина надругался над пожилой местной жительницей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 14 июля в местную полицию обратилась 71-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в ее квартире над ней надругался малознакомый по имени Василий. Насильника удалось задержать по горячим следам. Задержанным оказался 54-летнй петербуржец. Он в 2017 году был задержан за избиение человека до смерти. По решению суда мужчина был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Из квартиры изъяты и приобщены к уголовному делу два бутылки от алкоголя и окурки.

Юноша пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу на "вписке" в Шушарах.

Фото: Piter.TV