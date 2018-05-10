Мужчина хотел забраться домой через окно и сорвался с высоты на 5-м Предпортовом

Жена не пускала мужа в квартиру, тогда он решил пролезть через окно.

Как стало известно Piter.tv утром в пятницу, 3 декабря, на 5-м Предпортовом съезде в доме №12к1 с высоты сорвался мужчина.

Прибывшие на место сотрудники полиции и медики установили, что мужчина хотел попасть домой, но поскольку его не пускала жена, он полез через окно. Однако такой путь оказался сложным, и, не удержавшись, петербуржец сорвался с высоты.

Отмечается, что пострадавшего забрала бригада скорой помощи для осмотра. Информации о его состоянии пока нет.

Фото: Piter.tv