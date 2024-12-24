Мужчина хотел погреться ночью в метро и разбил стеклянную дверь на станции "Московские ворота"

Теперь его ожидает суд.

Мужчина хотел погреться ночью в петербургском метро и разбил стеклянную дверь. Теперь его ожидает суд, рассказала прокуратура Московского района.

Петербуржец обвиняется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте). Ночью 2 ноября 2024 года обвиняемый, находясь у входа в метро "Московские ворота", 8 раз ударил кирпичом и один раз ногой по стеклу двери. ГУП "Петербургский метрополитен" причинен ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

Обвиняемый пояснил, что он сильно замер и хотел погреться. Сотрудник метрополитена не пускал его внутрь, так как метро закрыто на ночь. Тогда он решил разбить стекло в двери, чтобы беспрепятственно зайти внутрь и погреться.

Видео: прокуратура СПб