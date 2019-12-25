Мужчина госпитализирован с ожогами конечностей после взрыва в квартире на Московском шоссе

Свидетели сообщили о взрыве пенного баллона.

В пятницу, 28 августа, квартире дома № 286 по Московскому шоссе прогремел взрыв. С места происшествия госпитализировали мужчину со множественными ожогами второй степени. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации очевидцев, на 11-ом этаже взорвался пенный баллон. Хозяина квартиры забрала "скорая" еще до приезда оперативников. Кроме того, в комнате и на балконе были выбиты окна.

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Фото: Piter.TV