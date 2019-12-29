Горожане выберут героев для центральной аллеи в парке в Кронштадте

Объекты украсят парк в июле 2020 года.

В первый день марта петербуржцы начнут выбирать выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев, которые, по их мнению, должны появиться на Аллее героев Российского флота в Кронштадте. Голосование пройдет на сайте кронштадт.рф, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Российское-историческое общество определило список тем из истории военно-морского флота России и личности тех, кто олицетворяет собой важнейшие эпохи отечественной истории ВМФ. В итоге будет выбрано по одному герою на каждую из тем.

Народное голосование продлится до 25 марта, а открытие "Аллеи героев" в историческом парке запланировано на 26 июля 2020.

Фото: "Вечерний Кронштадт" / VK