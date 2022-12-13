  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Музей железных дорог России примет участие в акции "Ночь музеев"
Сегодня, 14:58
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Музей железных дорог России примет участие в акции "Ночь музеев"

0 0

Горожане смогут примерить профессии железнодорожников.

Музей железных дорог России стал участником акции "Ночь музеев-2023". Жителей Петербурга приглашают на экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

В ночь с 20 на 21 мая в период с 18:00 до 06:00 утра горожане смогут  попробовать себя в роли железнодорожников. Они примерят профессию машиниста, путейца и проводникам. 

Галерея второго яруса станет интерактивным пространством. Здесь будут рассказывать о профессиях, необходимых для работы железной дороги. 

Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах. Их будут проводить с 18:00 до 22:00.

В экспозиции под открытым небом будет ждать растопленный, "горячий" паровоз. Также на улице откроется выставка о железнодорожном ретротуризме. 

Пресс-служба Музея железных дорог России

Программа "Опытным путем" начинается в 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, а с 19:00 — каждые полчаса до 04:30. Продолжительность — 1,5 часа.

Ранее на Piter.tv: в Музее истории Кронштадта откроется выставка, посвященная сотрудничеству России и Вьетнама.

Фото: ВКонтакте / Музей железных дорог России

Теги: куда сходить в петербурге, музеи, музей железных дорог россии, ночь музеев, просвещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии