В Музее истории Кронштадта откроется выставка, посвященная сотрудничеству России и Вьетнама

Экспозиция включает два блока. Первая часть выставки посвящена войне во Вьетнаме, вторая – советско-вьетнамской дружбе.

В Музее истории Кронштадта 19 мая откроется выставка "Боль твоя в моем сердце, Вьетнам. Помощь советских военных медиков братскому народу". Проект посвящен сотрудничеству двух стран в годы мира и войны. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставка проходит в рамках традиционной Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге. Проект организован Музеем истории Кронштадта и Военно-медицинским музеем при участии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Экспозиция включает два блока. Первая часть выставки посвящена войне, преступлениям против человечества, применению оружия массового поражения против народа Вьетнама. Второй блок выставки рассказывает о сотрудничестве и партнерстве России и Вьетнама, успехах в медицинской науке, о советско-вьетнамской дружбе.

Экспонаты познакомят посетителей музея с личностью Хо Ши Мина – первого президента Демократической республики Вьетнам. Здесь представлены предметы медицинского обеспечения, поставляемые СССР во Вьетнам, лекарства, хирургические наборы, аптечки первой помощи при отравлении ядовитыми веществами. В музее можно увидеть редкие фотографии и кадры, которые описывают всю трагедию войны в стране.

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Фото: пресс-служба Музея истории Кронштадта