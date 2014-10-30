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В музейно-историческом парке "Остров фортов" открылся проект "Морская зимняя сказка"
Сегодня, 21:12
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В музейно-историческом парке "Остров фортов" открылся проект "Морская зимняя сказка"

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В парковом пространстве открыты фотозоны и тир, работает ярмарка.

Сегодня, 17 декабря, открылся культурный проект "Морская зимняя сказка" в музейно-историческом парке "Остров фортов".

Для детей и взрослых выступили артисты театра-цирка "Монгольфьери", организаторы праздника зажгли новогоднюю ель, а поздравил всех Дедушка Мороз. 

В парковом пространстве открыты фотозоны и тир, работает ярмарка.

Сегодня посетителям разрешили покататься на тюбинговой горке. Спуск с нее разрешен только на "ватрушках"  с пластиковым дном. Если такой у желающих прокатиться нет, то можно взять тюбинг в аренду. Горка пока открыта в тестовом режиме. Но в ближайшие дни она начнет работать регулярно. 

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Фото: Телеграм / Остров фортов

Теги: зимние развлечения, куда сходить в кронштадте, музей, остров фортов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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