В музейно-историческом парке "Остров фортов" открылся проект "Морская зимняя сказка"

В парковом пространстве открыты фотозоны и тир, работает ярмарка.

Сегодня, 17 декабря, открылся культурный проект "Морская зимняя сказка" в музейно-историческом парке "Остров фортов".

Для детей и взрослых выступили артисты театра-цирка "Монгольфьери", организаторы праздника зажгли новогоднюю ель, а поздравил всех Дедушка Мороз.

В парковом пространстве открыты фотозоны и тир, работает ярмарка.

Сегодня посетителям разрешили покататься на тюбинговой горке. Спуск с нее разрешен только на "ватрушках" с пластиковым дном. Если такой у желающих прокатиться нет, то можно взять тюбинг в аренду. Горка пока открыта в тестовом режиме. Но в ближайшие дни она начнет работать регулярно.

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Фото: Телеграм / Остров фортов