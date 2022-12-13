До 2 марта в парке "Остров фортов" проходит выставка скульптур из льда "КроншЛед"

Петербуржцам и жителям Ленобласти предложили выбрать лучшую скульптуру.

В парке "Остров фортов" до 2 марта можно увидеть ледяные скульптуры. Работы участвуют в фестивале "КроншЛед". Увидеть фигуры из льда можно с 12:00 до 20:00. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Петербуржцам и жителям Ленобласти предложили выбрать лучшую скульптуру. Все желающие могут пройти онлайн-голосование. Отдать свой голос за понравившуюся скульптуру можно здесь.

Добавим, что голосование продлится до 2 марта. Победитель получит кубок "КроншЛёд". Добавим, что трофей переходящий. Он каждый год вручается новому победителю.

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Фото: Телеграм / Сергей Корнеев