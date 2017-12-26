Ветераны с Донбасса поздравили блокадников с Новым годом

"Музей воинской доблести Донбасса" 25 декабря сделал большое и доброе дело, его сотрудники совместно с бойцами "Спарты" и "Сомали" , а также с группой "Ас Вентура" отправлялись в социальный дом Петроградского района, чтобы поздравить дедушек и бабушек с наступающим Новым 2018 годом.

Новогодние праздники, они, само собой, подразумевают вручение подарков и праздничное настроение. С нами связался Комплексный центр социального обслуживания населения, и мы решили сделать подарок ветеранам. Ветераны и участники боевых действий на Донбассе приехали поздравить ветеранов, блокадников и детей Великой Отечественной войны. По моему, это очень трогательно! Герман Владимиров, руководитель "Музея воинской доблести Донбасса"

После вручения подарков, группа "Ас Вентура" исполнила пару своих казачьих песен, и у всех присутствующих навернулись слезы на глазах.

Мы очень рады, что нам удалось хоть каким-то образом скрасить предновогодние дни и каким-то образом поучаствовать хоть в каком-то улучшении жизни этих людей. Сам чуть не расплакался, так замечательно хлопали, даже не ожидали такого приема. "Почитай отца и мать свою" – это не спроста одна из 10 заповедей. Конечно, надо заниматься этим. Иван Андрианов, группа "Ас Вентура"

Ветераны рассказали, что хоть сами они не из Украины, они очень переживают за жителей Донбасса и желают им здоровья и мирного неба.

Уже завтра "Музей воинской доблести Донбасса" отправляется в Приозерск, где в том же составе будет поздравлять детишек из детского дома.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV и "Музея воинской доблести Донбасса"

Дарья Молчанова