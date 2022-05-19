Музей спорта Петербурга планируют открыть в июне

Пока что это будут 2 выставки в здании Комитета по физической культуре и спорту.

Член Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, президент Клуба болельщиков национальной сборной России Эдуард Латыпов рассказал "Петербургскому дневнику", что достигнута договоренность с московским Государственным музеем спорта о проведении в Петербурге двух выставок.

Речь идет о выставке "Страна героев", посвященной спортсменам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, и выставке по истории комплекса ГТО.

Советник главы Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб рассказал, что экспозиции разместят в помещениях комитета на Миллионной улице, 22. Изначально, выставки хотели открыть к 9 Мая, но теперь речь идет о 22 июня.

По мнению Эдуарда Латыпова, работа Музея спорта Петербурга начнется с размещения выставок Государственного музея спорта, а затем будут развернуты свои собственные экспозиции. В будущем рассматривается возможность организации музейного пространства во дворце спорта "СКА Арена", который строится на проспекте Юрия Гагарина.

Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)