Музей советской фантастики появится в Петербурге

На данный момент идет предварительный поиск подходящей площадки для офлайн-версии музея. Один из возможных вариантов – устройство музея в Пулковской обсерватории, где есть подходящие помещения.

В субботу, 4 сентября, стало известно, что в Пулковской обсерватории может появится музей советской фантастики. Об этом рассказал автора проекта Виктора Сеничкина в беседе с spbdnevnik.ru

Сеничикин рассказывает, что создание этого проекта - многолетний процесс. Он рассчитан на сохранение памяти о достижениях русской фантастической литературы, ее систематизацию и популяризацию. Примечательно, что в планах у создателей развить музей до современного творчества российских фантастов.

По словам Сеничикина, первоначальный упор будет сделан на исследование ленинградской фантастики. Это не значит, что из других городов не будут собираться архивы, но первыми покажут творчество наших фантастов. Отметим, что в Петербурге жили Борис Стругацкий, Вадим Шефнер, Геннадий Гор и другие известные авторы фантастики.

Помимо литературы в музее будут представлены работы художников и кинематографистов. Планируется подготовить фестивали забытого фантастического кино. Например, фильмы Клушанцева "Дорога к звездам" (1957) и "Планета бурь" (1962) стали классикой научной фантастики.

На данный момент идет предварительный поиск подходящей площадки для офлайн-версии музея. Один из возможных вариантов – устройство музея в Пулковской обсерватории, где есть подходящие помещения. Напомним, что в обсерватории работал Борис Стругацкий.

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Фото: pexels