Музей мостов открылся в Петербурге

Экспозиция в Мучном переулке работает в тестовом режиме.

Как сообщил "Петербургский дневник" 3 сентября, музей является филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта.

В экспозиции представлены модели мостов от XVIII до XX века, в том числе и разводных. Коллекция переехала в центр Петербурга из Красного Села. Посмотреть на модели мостов можно было только по предварительной записи.

Сотрудники музея в соцсетях рассказали, что недавно они занимались упаковкой моделей мостов, которые имеют весомые габариты и хрупки, как хрусталь.

Фото: vk.com/muzeymostov