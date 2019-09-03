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Музей мостов открылся в Петербурге
Сегодня, 20:21
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arteliseev

Музей мостов открылся в Петербурге

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Экспозиция в Мучном переулке работает в тестовом режиме.

Как сообщил "Петербургский дневник" 3 сентября, музей является филиалом Центрального музея железнодорожного транспорта.

В экспозиции представлены модели мостов от XVIII до XX века, в том числе и разводных. Коллекция переехала в центр Петербурга из Красного Села. Посмотреть на модели мостов можно было только по предварительной записи. 

Сотрудники музея в соцсетях рассказали, что недавно они занимались упаковкой моделей мостов, которые имеют весомые габариты и хрупки, как хрусталь. 

Фото: vk.com/muzeymostov

Теги: город, мост, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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