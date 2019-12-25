Музей истории города закрылся на карантин

Речь идет о филиале музея в особняке Румянцева.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что у одного из работников филиала Музея истории Санкт-Петербурга в особняке Румянцева нашли коронавирус. Из-за этого учреждение уходит на карантин, сообщили в соцсетях музея.

В пресс-службе отметили, что карантин продлится до 10 октября. А все запланированные мероприятия и лекции, к сожалению, отменены. Так, выставку "Город, потерянный во времени" не продлят.

Ранее мы писали, что петербургская духовная академия перешла на дистанционное обучение.

Фото: vk.com/osobnyak_rumyantceva