Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию. Нужно мнение жителей

Жителей Невского района просят рассказать о своем опыте проживания в домах 1960-1980 годов постройки. Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию, часть которой будет посвящена мнениям и отзывам о жизни в домах советской застройки Невского района.
Отзывы будут оформлены в текстовом формате, автора укажут.
Никаких критериев нет, главное - написать с какого момента проживаете в доме, причины переезда в этот дом/район и свои впечатления, описать можно и плюсы, и минусы жизни в доме, бытовые условия.
администрация Невского района.
В идеале отзыв должен быть на 2-3 абзаца.
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Фото: Piter.tv
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