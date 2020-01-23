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Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию. Нужно мнение жителей
Сегодня, 9:51
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Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию. Нужно мнение жителей

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Часть новой выставки будет посвящена отзывам о домах Невского района определенного периода.

Жителей Невского района просят рассказать о своем опыте проживания в домах 1960-1980 годов постройки. Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию, часть которой будет посвящена мнениям и отзывам о жизни в домах советской застройки Невского района. 

Отзывы будут оформлены в текстовом формате, автора укажут. 

Никаких критериев нет, главное - написать с какого момента проживаете в доме, причины переезда в этот дом/район и свои впечатления, описать можно и плюсы, и минусы жизни в доме, бытовые условия.

администрация Невского района.

В идеале отзыв должен быть на 2-3 абзаца. 

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Фото: Piter.tv

Теги: застройка, невская застава, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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