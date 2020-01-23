Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию. Нужно мнение жителей

Часть новой выставки будет посвящена отзывам о домах Невского района определенного периода.

Жителей Невского района просят рассказать о своем опыте проживания в домах 1960-1980 годов постройки. Музей "Невская застава" готовит новую экспозицию, часть которой будет посвящена мнениям и отзывам о жизни в домах советской застройки Невского района.

Отзывы будут оформлены в текстовом формате, автора укажут.

Никаких критериев нет, главное - написать с какого момента проживаете в доме, причины переезда в этот дом/район и свои впечатления, описать можно и плюсы, и минусы жизни в доме, бытовые условия. администрация Невского района.

В идеале отзыв должен быть на 2-3 абзаца.

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Фото: Piter.tv