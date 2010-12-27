Музей "Эрарта" ответил на оскорбления Милонова по поводу бюстгальтера из ежей

Сотрудники музея "Эрарта" пригласили депутата лично посетить выставку.

Представители музея современного искусства "Эрарта" ответили на обвинения Виталия Милонова. Комментарий для корреспондентов Piter.TV озвучила директор по внешним связям музея "Эрарта" Екатерина Атоян-Милюкова.

Работа, возмутившая господина Милонова, называется "Дивы в эпицентре". Ее автор – профессиональный таксидермист из Новой Зеландии Клэр Терд. Организаторы международного дизайнерского конкурса World of WearableArt, где работа заняла 1-е место в номинации "Экстравагантные бюстгальтеры", подчеркивают, что этот костюм – союз таксидермии и моды, отдающий дань уважения природе.

По словам пресс-службы "Эрарты", ежи были найдены художником, когда они уже были мертвыми. По словам организаторов, зверьки пережили землетрясение, но потом они случайно попали под колеса автомобиля. Терд решил сохранить память об этих животных и создал такой необычный костюм.

Сотрудники музея "Эрарта" пригласили Милонова лично посетить выставку.

Пользуясь случаем, приглашаем уважаемого депутата, его ежиху Диану и всех зоозащитников к нам в гости! Обещаем, что их ждет встреча с удивительно красивыми и поражающими воображение костюмами, за каждым из которых стоит история про любовь, в том числе к природе.

Отметим, что секция "Экстравагантные бюстгальтеры" привлекает внимание к важной проблеме современности - онкологии. Организаторы конкурса поддерживают Новозеландский фонд по исследованию рака молочной железы.

Фото: "Эрарта" / официальный сайт.