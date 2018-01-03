Музей "Царское село" за 2017 год посетило рекордные 3,9 миллиона человек

В 2017 году музей-заповедник принял свой максимум посетителей.

За последний год музей-заповедник “Царского село” достиг максимума туристов, которые смог принять - 3,9 миллиона человек. Эта цифра на 200 тысяч больше, чем в 2016 году. По словам сотрудников, больше этого количества принимать не будут, ради сохранения памятников истории и культуры, а также безопасности экспонатов.

По информации от Министерства культуры, посещение музея действительно не предусматривает толпы гостей: узкие анфилады не позволяют людям с комфортом рассматривать интерьеры Екатерининского дворца.

По мнению музейщиков “Царского села”, самыми значимыми событиями в 2017 году стало открытие экспозиции в Ратной палате, обретение архива царской семьи Романовых и победа выставки “Царское село. 1917. Накануне” в конкурсе “Музейный Олимп”.