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Музей "Царское село" за 2017 год посетило рекордные 3,9 миллиона человек
Сегодня, 8:54
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lesjasap
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Музей "Царское село" за 2017 год посетило рекордные 3,9 миллиона человек

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В 2017 году музей-заповедник принял свой максимум посетителей.

За последний год музей-заповедник “Царского село” достиг максимума туристов, которые смог принять - 3,9 миллиона человек. Эта цифра на 200 тысяч больше, чем в 2016 году. По словам сотрудников, больше этого количества принимать не будут, ради сохранения памятников истории и культуры, а также безопасности экспонатов. 
 
По информации от Министерства культуры, посещение музея действительно не предусматривает толпы гостей: узкие анфилады не позволяют людям с комфортом рассматривать интерьеры Екатерининского дворца.
 
По мнению музейщиков “Царского села”, самыми значимыми событиями в 2017 году стало открытие экспозиции в Ратной палате, обретение архива царской семьи Романовых и победа выставки “Царское село. 1917. Накануне” в конкурсе “Музейный Олимп”.
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Теги: екатерининский дворец , музей , рекорд , ткристы , туризм , царское село
Категории: Новости СПб

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