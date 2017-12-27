Мутко: пиво на чемпионате мира будет

Мутко "разрулил" ситуацию с продажей пива на ЧМ-2018.

Российские чиновники во время подготовки к ЧМ-2018 запретили продажу пива на стадионах в некоторых городах.

Многие "пивовары" удивились такому повороту и обратились к ФИФА и Оргкомитет с просьбой как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. В результате чего в известность был поставлен Виталий Мутко, заместитель главы правительства в области спорта.

"И это помогло. Мутко поручил срочно разобраться с постановлениями и законами, запрещающими продавать алкоголь во время чемпионата мира", - говорится в сообщении в телеграмм-канале "Мутко против".

Сообщается, что в конечном итоге пиво будет продаваться на всех стадионах ЧМ-2018.

Можно отметить, что компания BUD является одним из основных спонсоров ЧМ-2018. Болельщики смогут выпить на трибунах только пиво Bud и Budwaiser.

Фото: Life