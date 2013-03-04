Мусорные кучи выбросили на участке возле МЦД и СВХ в Москве

Пока неизвестно, кто именно выбросил мусор в непредназначенном для этого месте.

В четверг, 26 октября, активисты обнаружили огромные мусорные кучи у Московского центрального диаметра (МЦД) рядом с Северо-Восточной хордой. Как заявила руководитель экологической организации РОО "ЭкоНадзор" Юлия Жандарова телеканалу "360", проблема уже решается.

Среди мусора присутствуют как строительные, так и бытовые отходы общим объёмом приблизительно 5 куб.м. Пока неизвестно, кто именно выбросил мусор в непредназначенном для этого месте.

По словам Жандаровой, на имя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Александра Ларина был направлен запрос.

Ранее мы сообщили о том, что синоптик предупредил москвичей о наступлении "африканской жары" до 2 ноября.

Видео: телеканал "360"