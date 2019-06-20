Путин: на борьбу с мусором будет выделено 300 млрд рублей

В четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин отвечает на вопросы граждан в рамках "Прямой линии". Особое внимание жители городов уделили вопросу экологии и мусорной реформы. В частности они спросили у главы государства раздельном сборе мусора, который в итоге нормально не функционирует.

Вопрос о раздельном сборе отходов задала популярный блогер Екатерина Адушкина. Девушка поинтересовалась, как власти планируют решить проблему, когда весь мусор складывается в одну общую кучу.

Это действительно большая проблема, о которой заговорили и начали два года назад. Ежегодно мы генерируем 70 миллионов отходов. И никто в больших объемах не занимается промышленной переработкой отходов. Ситуацию усугубляет тот факт, что наше общество превратилось в общество потребления. Появляются новые упаковки, пластик. Для нас это огромная проблема. То о чем вы говорите – это безобразие! Надо разобраться в каких субъектах это происходит. Многих интересует рост тарифы. Наверное, это неизбежно, чтобы появились деньги на первичную систему работу. Но результаты люди должны почувствовать сейчас. Недавно мы приняли решение о том, что губернаторы на местах будут выбирать тех, кто будет работать на мусорных площадках – УК или региональных операторов. Пусть это делают! Надеюсь, что нам удастся навести порядок в ближайшее время,

- Владимир Путин



Глава государства также отдельное внимание уделил вопросу роста тарифов на мусор. После вопроса омича о том, почему мусорная реформа "проходит на бумаге, а на деле – нет". Граждане показали Путину снимки дворов, мусор с которых не пропал после принятия реформы.

Есть вещи, на которые мы должны обратить внимание. Раньше никто не считал стоимость мусора. Помимо этого необходимо учитывать затраты на создание полигонов, своз мусора на них, траты на топливо, зарплату водителям и т.п. Но то, что вы сказали, это требует проверки и дополнительного рассмотрения. Важно, чтобы нашелся хозяин – либо УК, либо региональный оператор. Я обязательно попрошу УФАС решить вашу проблему и провести проверку,/

- Владимир Путин

В ходе разговора с Путиным стало известно, что в будущем в России появится 200 комплексов по переработке мусора. Общий объем финансирования программы составит 300 млрд рублей плюс инвестиции из бизнеса.

Видео: Прямая Линия с Владимиром Путиным