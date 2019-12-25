  1. Главная
Мурманская форель прибыла в Петербург после восьмилетнего перерыва
После восьми лет простоя в Мурманской области запустили забой морской форели.

Возобновление поставок морской форели в Северную столицу от компании "Русский лосось" после восьмилетнего перерыва. Об этом передает Интерфакс.

Компания "Русский лосось" из Мурманской области возобновила работу после остановки в 2015 году. Первая партия морской форели объемом 1 тыс. тонн уже отправлена в Москву и Санкт-Петербург.

По информации пресс-службы предприятия, срок доставки продукции в Петербург занимает одни сутки. В компании заявили о начале переговоров с крупнейшими федеральными торговыми сетями. Плановый объем производства составляет 20 тыс. тонн рыбы в год.

В 2015 году производство было остановлено из-за массовой гибели рыбы, а убытки компании превысили 1,5 млрд рублей. В апреле 2022 года 100% уставного капитала "Русского лосося" приобрело ООО "Биоресурс".

