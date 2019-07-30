Мурино лишают исторического наследия. Расследование Piter.TV

Исторически важную дачу Кногеля во Всеволожском районе Ленобласти могут снести.

Город Мурино совсем недавно получил свой статус. Располагается он во Всеволожском районе Ленинградской области. Краеведы утверждают, что этот город имеет богатую историю, которую необходимо сохранить.

"В этом поселке, а теперь уже городе, практически нет ни одного музея, и люди свою историю могут узнать только из этой книги. Поэтому мы пытались что-то сделать, несколько раз создавали инициативную группу. Мы пытались биться за то, чтобы все-таки в Мурино оказался краеведческий музей, но пока все наши попытки оказались безрезультатными. Для такого музея сохранилось, к сожалению, очень мало домов" – говорит Наталья Серебрякова, автор книги "Мурино: хроника трех столетий".

Одно из зданий, из которых планировалось сделать музей – это коттедж на Садовой улице, 1А.

"Это дом Магнуса Христиановича Кногеля, бухгалтера братьев Нобелей. Он здесь проживал на период дачного бума в Мурино" – рассказал Piter.TV Павел Синявин, местный житель.

Магнус Кногель – главный бухгалтер братьев Нобель, его дом исторически важен. Магнус учился вместе с Нобелями, а в 80-е годы XIX века был принят в Товарищество, где стал главным бухгалтером. Фактически он был правой рукой Нобеля.

"Дом должен являться памятником архитектуры, но администрацией Мурино было принято решение не подавать документы на то, чтобы возводить его в данный ранг, потому что это приведет к удорожанию его реставрации" – отметил Павел.

Раньше на доме висела табличка, где сообщалось о том, что здание будет реставрироваться, а позже там создадут краеведческий музей. Сроки были поставлены на 2018-2019 гг. К делу активно подключилась и молодежь – студенты представили работы в по дизайну будущего музея и прилегающей к нему зоны.

Однако через какое-то время жители заметили, что табличку убрали. Потом и территорию у дома подвинули, деревья в саду вырубили, а на их месте установили пивные ларьки. Павел Синявин прояснил ситуацию:

"Есть ответ от прокуратуры, что размещение данных ларьков законно на сегодняшний день. Необходимо обеспечивать жителей важными торговыми точками в шаговой доступности, вот частности пивной ларек можете видеть. Необходимо пиво у нас для населения в шаговой доступности".

На данный момент неизвестно, что будет с домом дальше. На сайте администрации есть сообщение о том, что в ближайшие полгода будет проведена повторная экспертиза коттеджа. Если по ее результатам станет понятно, что здание возможно восстановить, то администрация планирует возвращаться к идее создания краеведческого музея. Если нет, то дачу снесут, а на его месте построят дом детского творчества.

Подобным положением дел обеспокоены как жители, так и петербургские краеведы.

"И вот понимаете, как-то очень жалко, что вот такие штрихи нашей истории вот могут просто исчезнуть" – поделилась своими мыслями Наталья Серебрякова.

Это не единственное исторически ценное здание в Мурино. Создание музея также планировалось в старинной водонапорной башне. Однако и тут таблички с этой информацией и указанными сроками были сняты администрацией.

"Есть водонапорная башня – это признанный памятник архитектуры местного значения, по ней тоже были сделаны вывески, что это является памятником архитектуры. Там планируется открытие музея пороховых заводов и краеведческого музея, но эта вывеска висела на протяжении четырех лет. В 2018 году ее сняли. Здание принадлежало раньше МЧС, потом его передали на баланс администрации Мурино. Но не землю, она осталась во владении МЧС. Администрация уверяет, что это является препятствием для того, чтобы они проводили там какие-то дальнейшие работы" – добавил Павел Синявин.

Совсем недавно история получила неожиданное продолжение. В группе "Девяткино Online 2.0" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, объясняющая появление ларька на Садовой. Как утверждают документы, предоставленные активистами, объект появился на основе Приказа Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47 региона. Однако кому предоставлено это место, вызывает вопросы у пользователей соцсетей.

Выяснилось, что место предоставлено ООО "Перспектива", а у компании одним из учредителей является Бендрик А.Н. Есть предположения, что это имя может совпадать с девичьей фамилией Алены Гаркавой. Ее местные жители называют гражданской супругой главы Мурино Валерия Гаркавого.

Видео, фото: Piter.TV