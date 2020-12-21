Он подчеркнул, что вакцина "Спутник V" формирует иммунитет к коронавирусу за 42 дня.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об уменьшении уровня заболеваемости коронавирусом весной. По его словам, надеется на это позволяют объёмы запланированной вакцинации.

В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что пока популяционный иммунитет у насиления России не сформировался, поэтому гражданам не следует забывать о мерах предосторожности и рисках заражения.

Мурашко подчеркнул, что вакцина "Спутник V" формирует иммунитет к коронавирусу за 42 дня, "ЭпиВакКорона" за 30 дней.

Ранее в России зарегистрировали более 10 препаратов для лечения коронавируса.

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