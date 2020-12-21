Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об уменьшении уровня заболеваемости коронавирусом весной. По его словам, надеется на это позволяют объёмы запланированной вакцинации.
В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью и стабилизацией ситуации.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он отметил, что пока популяционный иммунитет у насиления России не сформировался, поэтому гражданам не следует забывать о мерах предосторожности и рисках заражения.
Мурашко подчеркнул, что вакцина "Спутник V" формирует иммунитет к коронавирусу за 42 дня, "ЭпиВакКорона" за 30 дней.
Ранее в России зарегистрировали более 10 препаратов для лечения коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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