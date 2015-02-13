Мурашко напомнил о продолжающейся циркуляции коронавируса в России

По его словам, на этом фоне особенно важно усиливать вакцинацию населения.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил о продолжающейся циркуляции коронавируса в РФ. По его словам, инфекция не нейтрализована.

Заявление он сделал во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна Минздрава России.

Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

По его словам, на этом фоне особенно важно усиливать вакцинацию населения. Глава Минздрава заметил, что от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации — а также от соблюдения гражданами эпидемиологических мер.

Ранее стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19.

Фото: Piter.tv