Мурашко: доля вакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 лет составляет более 40 процентов

Первым компонентом вакцинировано более 23 миллиона человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на данный момент доля вакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет в стране составляет более 40 процентов. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, по территории РФ распределено 32 миллиона комплектов доз препаратов против коронавируса. Подчеркивается, что поставки лекарств осуществляются ежедневно.

В целом по стране на сегодняшний день вакцинировано уже более 23 миллиона человек первым компонентом. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Кроме того глава ведомства подчеркнул значительное увеличение темпа вакцинации от коронавируса в России. По словам Мурашко, высокие показатели замечены в Башкирии, Подмосковье, Москве, а также в Чечне, Белгородской и Тюменской областях.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о необходимости прививаться от коронавируса каждые полгода.

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