Муниципалов Ленобласти ждут с планами на контейнеры для отходов

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что муниципальные депутаты региона могут подать заявку на покупку контейнеров для отходов до 6 декабря включительно.
На эти цели из областного бюджеты на следующий год выделили 37 млн рублей. Отмечается, что субсидии на оснащение контейнерами уже оборудованных по всем нормам площадок в рамках конкурсного отбора распределит комитет по обращению с отходами Ленинградской области по заявкам от муниципальных образований.
Софинансирование расходов на контейнеры из регионального бюджета предусматривается программой "Охрана окружающей среды".
Фото: Pexels
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