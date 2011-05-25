Муниципалов Ленобласти ждут с планами на контейнеры для отходов

На закупку контейнеров для накопления ТКО область выделила 37 млн рублей.

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что муниципальные депутаты региона могут подать заявку на покупку контейнеров для отходов до 6 декабря включительно.

На эти цели из областного бюджеты на следующий год выделили 37 млн рублей. Отмечается, что субсидии на оснащение контейнерами уже оборудованных по всем нормам площадок в рамках конкурсного отбора распределит комитет по обращению с отходами Ленинградской области по заявкам от муниципальных образований.

Софинансирование расходов на контейнеры из регионального бюджета предусматривается программой "Охрана окружающей среды".

Фото: Pexels