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Муниципалов Ленобласти ждут с планами на контейнеры для отходов
Сегодня, 16:12
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Муниципалов Ленобласти ждут с планами на контейнеры для отходов

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На закупку контейнеров для накопления ТКО область выделила 37 млн рублей.

В четверг, 25 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что муниципальные депутаты региона могут подать заявку на покупку контейнеров для отходов до 6 декабря включительно. 

На эти цели из областного бюджеты на следующий год выделили 37 млн рублей. Отмечается, что субсидии на оснащение контейнерами уже оборудованных по всем нормам площадок в рамках конкурсного отбора распределит комитет по обращению с отходами Ленинградской области по заявкам от муниципальных образований.

Софинансирование расходов на контейнеры из регионального бюджета предусматривается программой "Охрана окружающей среды".

Фото: Pexels

Теги: комитет ленинградской области по обращению с отходами, ленинградская область, муниципальный депутат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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