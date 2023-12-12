Муниципального депутата из Петербурга заподозрили в мошенничестве

Полиция подозревает его в хищении 200 тысяч рублей у местного жителя.

В Северной столице возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата муниципального округа Сосновское Выборгского района Михаила Смирнова, представляющего фракцию КПРФ. Информацию об этом подтвердили источники в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, народный избранник подозревается как минимум в одном эпизоде хищения денежных средств. В июне или июле прошлого года политик взял в долг у 42-летнего гражданина 200 тысяч рублей, объяснив необходимость займа покупкой автомобиля. Однако полученную сумму депутат потратил на собственные нужды и обратно кредитору так и не вернул.

В пятницу Смирнова доставили в отдел полиции для проведения допроса. По его итогам фигуранта отпустили, взяв с него обязательство о явке по первому требованию следователей. Известно, что подозреваемый является учредителем и директором по развитию компании "Реновация города", а также возглавляет первичное отделение КПРФ и входит в состав городского комитета партии.

