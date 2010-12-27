Муниципалитеты Ленобласти стали членами НАМСУ

Организация занимается объединением усилий и развитием местного самоуправления. Кроме того, НАМСУ занимается разработкой эффективных практик и нормативных актов, нацеленных на создание комфортной среды в регионах.

Муниципалитеты Ленобласти вошли в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления (НАМСУ).

Учредителями организации являются ведущие российские компании. Основная цель этих компаний осуществлять поддержку институтов местного самоуправления на разных территориях РФ. Вступление Ленобласти в НАМСУ облегчит развитие региона и позволит создать единую систему с учетом интересов и мнений 22 тыс. муниципальных образований.

Совместное планирование даст возможность наиболее качественно и эффективно вести работу муниципальных образований и выводить их на новый уровень. Цель НАМСУ будет реализована в том случае, если население и органы местного самоуправления займутся реализацией нацпроектов.

Ранее Piter.TV сообщил, что владельцы карьеров в Ленобласти займутся ремонтом дорог.

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